100 ausgewählte Kunstwerke aus dem Eichsfeld

Die 11. Nordthüringer Jugendkunst-Biennale läuft. Auch im Eichsfeld konnten junge Künstler wieder ihre Werke abgeben, und zwar in der Stadtbibliothek in Dingelstädt sowie in der Touristinformation in Heiligenstadt. Die Mädchen und Jungen ließen ihrer Fantasie freien Lauf. „Es war erstaunlich zu sehen, wie kreativ die Kinder und Jugendlichen waren, auch die Schüler der Dingelstädter Franziskusschule haben sich beteiligt. Encaustic-Arbeiten, Malereien, Collagen, Reliefs, selbstgefertigte Schuhe und vieles mehr brachten die Teilnehmer zu den jeweiligen Abgabeorten“, sagt Jutta Drechsel, Leiterin der Bibliothek in der Unstrutstadt. Alles sei dann sorgsam verpackt worden und wohlbehalten in Friedrichsrode angekommen. Am 18. Juni findet dort die Preisverleihung statt. „Die erwarten wir alle mit Spannung“, so Jutta Drechsel.

Insgesamt wurden für die Biennale 350 Exponate von Schülern aus Nordthüringen eingereicht, 100 überzeugten die Kunstexperten der Fachjury und können auf eine Prämierung im Juni hoffen. Das ursprüngliche Städtenetz „Sehn“ Nordthüringen zeichnet mit der Jugendkunst-Biennale seit 2000 herausragende künstlerische Leistungen aus. Seit diesem Jahr liegt die Federführung beim Arbeitskreis „Kulturelle Bildung“ Nordthüringens. „Mich fasziniert immer wieder die Vielfalt der Einreichungen. Von Schwarz-Weiß-Zeichnungen, über Fotografien, abstrakten Kunstwerken bis hin zu außergewöhnlichen Plastiken. In diesem Jahr erhielten wir über 100 Einreichungen mehr als in den vergangenen Jahren. Das zeigt das überaus große Interesse, sich im künstlerischen Wettbewerb zu messen und stellt die Wichtigkeit der Würdigung junger kreativer Künstler und deren Persönlichkeitsentwicklung heraus“, meint der Juryvorsitzende Fred Böhme. Nach der Preisverleihung wird die öffentliche Sonderausstellung der 100 Exponate bis Ende Juli im „Kunststall“ des Kunsthofes zu sehen sein.