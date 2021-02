104 Genesene und 78 Neuinfektionen im Eichsfeld

Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert lag im Landkreis am Sonntag, 8 Uhr, bei 248 (Samstag: 256). Die Gesamtzahl der Eichsfelder die mit dem Virus infiziert sind oder waren steigt am Wochenende um 78 Neuinfektionen auf 3752 an. 104 Eichsfelder gelten zum gleichen Zeitpunkt als wieder genesen. Stationär werden 21 Patienten behandelt, davon sieben mit einem schweren Verlauf. Mit Stand Sonntag sind aktuell noch 662 Eichsfelder mit dem Virus infiziert.