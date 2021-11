1296 Menschen im Landkreis Eichfeld sind infiziert

Eichsfeld. Die meisten Coronafälle gibt es derzeit mit 239 in der Stadt Leinefelde-Worbis. Kapazität der Impfstelle in Leinefelde wird ausgebaut.

1296 Menschen sind aktuell im Landkreis Eichsfeld mit dem Coronavirus infiziert. 43 Neuinfektionen wurden am Dienstag gemeldet. Im Krankenhaus werden 35 Patienten behandelt, acht mit einem schweren Krankheitsverlauf. Die Sieben-Tages-Inzidenz erreichte einen Wert von 551.

Aufgrund der weiterhin angespannten Lage und dem damit verbundenen enormen Arbeitsaufwand im Gesundheitsamt werde zusätzliches Personal in der Kontaktpersonenermittlung eingearbeitet, teilt das Landratsamt am Dienstag mit. Auch die Städte Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis haben dafür Personal zur Verfügung gestellt. „Zudem wird intensiv über Möglichkeiten zur Vereinfachung und Verbesserung der umfangreichen und komplexen Arbeitsprozesse beraten“, sagt Landrat Werner Henning (CDU) in der Sitzung des Krisenstabes am Dienstag.

Die Situation im Krankenhaus sei aufgrund der Vielzahl der stationären Coronabehandlungen sehr angespannt. „Der fortwährende Anstieg stellt insbesondere für das bereits stark belastete Pflegepersonal eine große Herausforderung dar“, berichtet Margit Schade vom Eichsfeld-Klinikum.

Daniel Kahl, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis, informiert, dass derzeit fünf bis sechs Infektionstransporte pro Tag zu bewältigen seien. Das krankheitsbedingt ausgefallene Personal sei weitgehend wieder einsatzfähig. Das Nadelöhr für die weitere Versorgung der Patienten bleibe auch weiterhin die Aufnahmekapazität des Klinikums, sagt der Notarzt.

Lage in den Pflegeeinrichtungen ist derzeit ruhig

Aus dem Bereich der Pflegeeinrichtungen werde derzeit berichtet, dass die Lage ruhig sei und man sich für die kommenden Wochen gut vorbereitet sehe, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Es bestehe eine enge Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Einrichtungen und der Behörde, die sich bewährt habe. Vor allem beim Thema Booster-Impfungen habe man frühzeitig reagiert und in Zusammenarbeit mit den Hausärzten und mobilen Impfteams bereits jetzt eine hohe Impfquote in den 52 Einrichtungen im Landkreis erreichen können, berichtet Amtsärztin Ilka Gottstein.

Thema in der Krisenstabssitzung waren auch die Umbauarbeiten in der Impfstelle in Leinefelde. Die Maßnahmen im Gebäude seien fast beendet, so dass einer Erweiterung der Kapazitäten durch die Kassenärztliche Vereinigung nichts mehr im Weg stehe. „Ab dem 1. Dezember werden auch sechs weitere Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst zur Unterstützung der Impfteams im Impfzentrum antreten“, so Oberstleutnant Stephan Niederau.

Mit Blick auf die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften ergibt sich folgendes Bild: Die Stadt Leinefelde-Worbis hat mit 239 die meisten Infektionsfälle. In der Stadt Heiligenstadt sind 166 Coronafälle bekannt, in der VG Eichsfeld-Wipperaue 141, gefolgt von der VG Lindenberg mit 127. In der Stadt Dingelstädt gibt es 114 Infizierte, in der VG Leinetal 110.

61 Infektionen sind in der Landgemeinde Sonnenstein registriert, 60 in der VG Westerwald-Obereichsfeld, 57 in der VG Uder, 56 in der Gemeinde Niederorschel, 54 in der Gemeinde Am Ohmberg 54 und 41 in der VG Hanstein-Rusteberg.