13-jährige Küllstedterin mit Jury-Erfahrung

Der Vorhang ist gefallen, die Preisträger sind gekürt, doch vergessen wird Barbara Schmerbauch die letzte Septemberwoche nicht. Die 13-jährige Küllstedterin war beim 28. Goldenen Spatz, dem renommierten deutschen Kinder-Medien-Festival, dabei und saß in der Jury. Insgesamt 30 Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 13 Jahren aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol, dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich, von der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und aus Luxemburg reisten nach Gera – für eine spannende, aber auch arbeitsreiche Zeit.

Barbara gehörte wie die anderen zu den wichtigsten Teilnehmern des Festivals, schließlich musste sie mit entscheiden, wer gewinnt. Viele Stunden Filme und Fernsehprogramme, zusammengefasst in mehreren Wettbewerbsblöcken, galt es anzuschauen, zu diskutieren und am Ende zu bewerten. Es waren knapp 50 Kino- und TV-Produktionen, die begutachtet werden mussten. „Jeden Tag haben wir uns zahlreiche Filme angesehen. Die Bandbreite war groß. Es war abwechslungsreich, aber auch ganz schön anstrengend. Wir mussten uns konzentrieren und aufmerksam sein, denn jeder Film sollte zu seinem Recht kommen. Es sollte jedem eine Chance auf den Gewinn gegeben werden. 17 Stunden haben wir uns insgesamt Filme angesehen“, blickt Barbara zurück.

Die Entscheidung über jeden einzelnen fiel nicht leicht. „Wir waren bei der Bewertung nicht immer einer Meinung, manchmal war es knapp.“ Es gab Kurzfilme, Dokus, Langfilme, Unterhaltung und mehr. In der Kategorie Langfilm siegte beispielsweise „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“. Besonders gut gefiel der Küllstedterin „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“. „Es ist eine schöne Geschichte. Der Film gewann zwar nicht, das ist aber nicht schlimm, denn eigentlich hätten alle Teilnehmer den Sieg verdient“, meint Barbara ganz diplomatisch.

Doch wie kommt eine Eichsfelderin – insgesamt waren drei Thüringer in der Jury – zum Goldenen Spatz? „Mein kleiner Bruder schaut Kika, da bin ich auf das Festival aufmerksam geworden, aber auch meine Mutter hatte von ihm gelesen“, erzählt sie. Die Mama recherchierte und erlaubte mit dem Papa zusammen die Teilnahme. Die Bewerbung wurde abgeschickt. „Nach gut einem Monat kam die Zusage. Meine Mutter und ich haben den Brief zusammen aufgemacht und uns riesig gefreut“, sagt die junge Eichsfelderin. Geschrieben werden musste vorab aber auch eine Filmkritik. Barbara wählte den Streifen „Hände weg von Mississippi“, bei dem es um das Mädchen Emma, ihre Freunde und eine Stute geht. Von der spannenden Zeit in Gera sind aber nicht nur schöne Erinnerungen geblieben, sondern auch tolle Freundschaft. „Wir sind alle noch in Kontakt, schreiben uns jeden Tag und wollen uns nächstes Jahr treffen“, sagt die 13-Jährige.

Jetzt hat sie viele kleine und große Stars auf der Leinwand erlebt. Und auch ihr gefallen die Bretter, die die Welt bedeuten. Schauspielerin zu werden, da wäre sie nicht ganz abgeneigt, ebenso wie andere Jurymitglieder, die sie traf. In der Theater AG der Heiligenstädter Bergschule hat sie schon gespielt. „Das war ein eher böser Charakter und eine Herausforderung. Es hat viel Spaß gemacht, auch mal über den eigenen Schatten zu springen“, sagt sie. Fest steht jedenfalls schon eines: Im kommenden Jahr will sie sich für den Kurs „Darstellen und Gestalten“ anmelden.