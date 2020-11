13 Meter hohe Tanne aufgestellt

Der Bauhof setzt auf dem Friedensplatz in Worbis eine 13 Meter hohe Nordmanntanne von Familie Kral aus Teistungen. Pünktlich zum ersten Adventswochenende wird der Baum in hellem Lichterglanz erstrahlen.

Den Friedensplatz in Worbis schmückt seit Mittwoch eine 13 Meter hohe Nordmanntanne. Gespendet hat den stattlichen Baum Familie Kral aus Teistungen, die einem Aufruf des städtischen Bauhofes folgte.

Dessen Mitarbeiter zögerten nicht lange und rückten dem Gewächs mit schwerer Technik zu Leibe. Pünktlich zum ersten Advent soll der Baum in hellem Lichterglanz erstrahlen, heißt es in einer Mitteilung aus dem städtischen Rathaus.

Auch auf dem Bahnhofsvorplatz in Leinefelde ist es mit Hilfe der Baumspende von Familie Kraus aus Leinefelde schon ein bisschen weihnachtlich geworden. Genauso wie in Worbis werden die Lichterketten an dieser Tanne spätestens ab dem 29. November leuchten.