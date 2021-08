15-Jähriger stürzt in Breitenworbis mit Moped auf der Flucht vor der Polizei

Breitenworbis. Ein 15-Jähriger ist in Breitenworbis auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Moped gestürzt.

Auf der Flucht vor der Polizei verletzte sich am Sonntagnachmittag in Breitenworbis ein Jugendlicher auf seinem Moped. Der Jugendliche kam der Polizeistreife in der Halle-Kasseler-Straße entgegen. Als er die Polizisten bemerkte, bog er abrupt in die Lindeistraße ab und gab Gas.

Die Streife nahm die Verfolgung auf, da am Moped des 15-Jährigen kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf einem Feld verlor der Jugendliche die Kontrolle über seine Simson und stürzte. Bei der Kontrolle entdeckte die Polizisten eine bauliche Veränderung am Zweirad, die zu einer Leistungssteigerung des Fahrzeuges führt.

Der Führerschein des Leichtverletzten und sein Moped wurden von der Polizei sichergestellt. Mit der Leistungssteigerung des Mopeds war der Jugendliche nicht mehr in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.