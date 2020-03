Eichsfeld. In der Fußgängerzone in Heiligenstadt wurden am Montag Blumen verschenkt.

150 rote Rosen zum Frauentag

Mit roten Rosen gratuliert die Partei Die Linke in jedem Jahr den Eichsfelder Frauen zum internationalen Frauentag. Am Sonntag wurden die Rosen bereits von Albine Klose in Worbis verteilt. 150 Rosen hatten Landtagsabgeordnete Marit Wagler und ihre Parteifreunde am Montag auf dem Heiligenstädter Wilhelm dabei. Nach einer halben Stunden waren die Blumen verteilt. Am Nachmittag waren Frauen aus dem Landkreis zu einem Treffen in das Heiligenstädter Wahlkreisbüro der Partei geladen. Viel Spaß kam beim Quiz rund um Frauenrechte und aktuelles Geschehen auf, denn Schlagzeilen mussten Märchen der Gebrüder Grimm zu geordnet werden.