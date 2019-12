Die Wunschbaumaktion der Stadt Heiligenstadt lag dieses Mal in den Händen der Stadtbibliothek. Der Nikolaus verteilte in der Stadthalle an rund 150 Kinder Geschenke.

Heiligenstadt. Am Geschenkbaum konnten in der Stadtbibliothek Wünsche abgepflückt werden, die nun in der Stadthalle erfüllt wurden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

150 Weihnachtswünsche in Heiligenstadt erfüllt

Rund 150 Kinder hatten an den großen Weihnachtsbaum in der Stadtbibliothek Heiligenstadt ihre Wünsche geheftet. Dann fanden sich großherzige Menschen, die sich einen Wunsch abpflücken konnten und das Gewünschte dann zurück zur Stadt brachten, wo die Geschenke liebevoll eingepackt wurden. In der Stadthalle wurden die Geschenke am Sonntag übergeben. Der Nikolaus, unter dessen Kleidung Lothar Jakob steckte, übernahm die Verteilung der Geschenke. Markus Hoppe präsentierte ein Weihnachtsgedicht, und Frederic Krieter sorgte mit seinem Saxophon für wunderbare Melodien.