Eichsfeld. Zwei weitere Bewohner der Seniorenwohngemeinschaft in Kella mit einem positiven Testergebnis.

16 Corona-Infizierte im Eichsfeld im Krankenhaus

Mit Stand Mittwoch, 8 Uhr, liegt die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis Eichsfeld bei 130, das sind vier Neuinfektion mehr als noch am Montag. Das geht aus der Mitteilung des Landratsamtes hervor. Bei zwei der Neuinfizierten handelt es sich um Bewohner der Seniorenwohngemeinschaft Kella. Aus dieser Einrichtung sind bereits acht Menschen positiv getestet worden. 16 Patienten befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Intensiv-medizinisch müssen vier von ihnen betreut werden. Die Zahl der Genesenen liegt wie am Vortag bei 78. Aktuell mit dem Virus infiziert sind noch 48 Menschen. Heiligenstadt mit acht und Kella mit zehn Infizierten sind die besonders betroffenen Orte im Landkreis Eichsfeld.

