17 Rasenmäher auf Parkplatz der A38 gestohlen: Diebe räumen über Nacht Lkw leer

Ein Lkw-Fahrer hatte die Nacht zu Mittwoch auf der Rastanlage Eichsfeld-Nord verbracht. Währenddessen hatten offenbar unbekannte Täter Teile der Lkw-Ladung gestohlen, was der Fahrer zunächst allerdings nicht bemerkte.

Am Morgen fuhr er weiter auf der A38 in Richtung Göttingen. Erst durch die Lichthupe eines Autofahrers wurde er auf eine offene Ladebordwand aufmerksam gemacht und steuerte den Parkplatz Leinetal-Nord an, wo er dann gegen 6.15 Uhr den Diebstahl festgestellt hatte. Es fehlten 17 Benzin-Rasenmäher von der Ladefläche.

Hinweise auf Täter oder von ihnen genutzte Fahrzeuge gibt es derzeit nicht.

