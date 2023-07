18-Jähriger baut mit 1,86 Promille Unfall bei Heiligenstadt

Heiligenstadt. Ein Unfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag bei Heiligenstadt. Ein 18-Jähriger landet im Straßengraben.

Mit seinem Pkw Renault befuhr am Sonntag gegen 1.45 Uhr ein 18-Jähriger die Landstraße von Heiligenstadt kommend in Richtung Flinsberg. Auf Höhe des Pferdebachtals kam er laut Polizeiangaben in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, in der Folge ins Schleudern und landete dann im rechten Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus schloss sich an, der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Bei dem Unfall wurde er nicht verletzt. Der Pkw war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro.