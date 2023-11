Brehme. Eichsfelder Polizisten kontrollierten Samstag gegen 1.30 Uhr einen 19-Jährigen Radfahrer. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein 19-Jähriger ist am Samstag gegen 1.30 Uhr berauscht mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Polizisten kontrollierten ihn in der Wildunger Straße in Brehme und stellten den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge an mutmaßlichen Betäubungsmitteln, teilt die Polizei mit.