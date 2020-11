„Die Schadflächen auf dem Dün sind von der Stadt her gut sichtbar. Dürre und Käfer haben den dortigen Fichten schwer zugesetzt“, sagt Olaf Schäfer, Vorsitzender des jungen Fördervereins artenreicher Stadtwald Heiligenstadt. „Die braunen Bereiche werden zusehens größer, ebenso wie die kahlen Bereiche wo die toten Fichten geerntet wurden.“

Diese Flächen wieder aufzuforsten hat sich der Förderverein als Ziel gesetzt. „Mit freiwilligen Helfern aus der Bevölkerung werden Laubbäume gepflanzt, die der zukünftigen Klimaentwicklung besser standhalten sollen als die Fichte“, erklärt Schäfer. Um einen ersten Schritt zu unternehmen, haben sich am frühen Samstagmorgen fast fast 20 Bürgerinnen und Bürger nach einem entsprechenden Aufruf des Vereins getroffen um eine erste Fläche aufzuforsten. Das Pflanzenmaterial hatte Forstwirt Peter Haseloff im Stadtwald gesammelt. „So mussten keine Pflanzen hinzugekauft werden“, erklärt Schäfer. Die Zäunung der Fläche war im Vorfeld erledigt, damit das Wild die jungen Bäume nicht verbeißt.

Diskussion um die Zukunftdes kommunalen Forstes

Doch bevor es auf die Fläche ging, gab es natürlich erst einmal eine obligatorischen Belehrung wegen der Pandemie. Der angehende Förster Robert Dinkelbach sowie Peter Haselhoff erklärten den Umgang mit dem Wiedehopf, einer Pflanzhacke.

Die Bündel jungen Bäumen lagen zur Ausgabe bereit, zuvor waren die Pflanzreihen markiert worden, so dass sie schnell in die Erde gesetzt werden konnten. Das ging so fix, dass eine zweite Fläche nebenan in Angriff genommen und abgeschlossen werden konnte. So blieb genügend Zeit für Diskussionen und Erfahrungsaustausch. Zum Beispiel, wie es mit dem Wald weitergeht, wie sähe der Stadtwald ohne Bewirtschaftung aus, wie ist die Geschichte unseres Waldes und was hat unser Waldbild geprägt? Peter Haseloff und Robert Dinkelbach hatten genug zu tun, alles umfassend zu erklären.

Claudio Garcia und der Vorsitzende des Forst- und Jagdausschusses der Stadt Heiligenstadt, Claudius Hille (links), gehörte zu den rund 20 freiwilligen Helfern. Foto: Olaf Schäfer

Einigkeit bestand unter den Teilnehmern der Aktion, dass drei Waldarbeiter für 2000 Hektar Wald zu wenig sind. „Auch wenn Fremdfirmen viele Arbeiten übernehmen können, so werden sie sich doch niemals mit unserem Wald identifizieren“, wurde befürchtet. Diese Firmen müssten ihre Arbeit so schnell wie möglich erledigen um Geld zu verdienen. „Und so entstehen Schäden.“

„Daraus ist auch die zwiespältige Diskussion um unseren Wald entstanden. Diese Schäden zu minimieren und Forstwirtschaft als nicht störend durchzuführen, muss als eines der ersten Ziele für die Zukunft gesehen werden“, sagt Schäfer. „Sicher, eigene Forstwirte kosten sicher mehr als Fremdfirmen, aber sie sehen den Wald als ihren Wald und die dort stehenden Bäume als ihre Bäume und werden sie pfleglich behandeln.“

Mit dabei war auch mit Claudius Hille (Grüne) der Vorsitzende des Forst- und Jagdausschusses. Er wies die Helfer noch einmal auf die bevorstehende Bürgeranhörung zur zukünftigen Waldbewirtschaftung hin. „Die Positionen der einzelnen Fraktionen sind auf der Startseite der Stadt im Internet abrufbar und es wäre gut, wenn möglichst viele ihre Vorstellungen und Meinungen per Mail an die Stadt schicken damit sie in der Diskussion beraten werden können“, so Hille.

Engagierte können weiterunterstützen und mitgestalten

Olaf Schäfer bedankte sich bei allen Freiwilligen der Pflanzung für ihre Arbeit und wies auf die Möglichkeiten der Mitgestaltung innerhalb des Vereins hin sowie auf kommende Pflanzungen, die schon in Vorbereitung sind. Voraussichtlich am kommenden Samstag sei es wieder soweit. Interessierte könnten sich unter info@stadtwald-heiligenstadt.de gerne anmelden. „Natürlich werden diejenigen, die schon am Samstag teilnehmen wollten aber nicht mehr Berücksichtigung finden konnten, zuerst benachrichtigt“, so Schäfer. Allerdings schätzt Peter Haseloff, dass in den kommenden Jahren noch etliche Hektar Fläche hinzukommen um die sich ebenfalls gekümmert werden muss. „Viel Arbeit, die dringend Helfer braucht.“

Ein großer Dank geht vom Verein an die Stadt, die die Fläche vorbereiten und zäunen ließ, so dass die Pflanzaktion reibungslos vonstatten gehen konnte.