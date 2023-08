201 Fälle häuslicher Gewalt im Eichsfeld registriert

Heiligenstadt. Landkreis Eichsfeld veranstaltet dritte Kinderschutzkonferenz. Der Blick für das sensible Thema soll geschärft werden.

Häusliche Gewalt ist oft ein Tabuthema, doch sie gibt es auch im Eichsfeld. Die Polizeistatistik des Landkreises weist für das vergangene Jahr insgesamt 201 Fälle aus. In der Frauenschutzwohnung fanden 16 Frauen und 22 Kinder Zuflucht.

Nachdem das Eichsfelder Jugendamt bereits zwei Kinderschutzkonferenzen veranstaltet hat, soll es nun eine weitere geben. Nach den Themen „Sucht“ und „Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“ sollen in diesem Jahr die häusliche Gewalt und die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche beleuchtet werden. Wie das Landratsamt mitteilt, richtet sich die Konferenz an alle Fachkräfte im Landkreis Eichsfeld, die beruflich mit ihnen in Kontakt stehen und die ihren Blick auf dieses sensible Thema schärfen möchten.

Steigende Fallzahlen und eine hohe Dunkelziffer

Kinder und Jugendliche, die häusliche Gewalt in ihrem Zuhause erleben, verlören die Sicherheit und Geborgenheit, die ihnen Familien bieten sollten, heißt es aus der Kreisverwaltung. Diese Situationen hätten Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihre körperliche, geistige und kognitive Entwicklung. Daher bräuchten sie Schutz und Unterstützung.

Dass das Thema sehr aktuell ist, zeigten auch die steigenden Fallzahlen häuslicher Gewalt, die bundesweit im vergangenen Jahr gemeldet wurden. So seien 2022 allein 157.550 Fälle von Gewalt in Partnerschaften registriert worden, das entspräche 432 Fällen pro Tag und bedeute im Vergleich zu 2021 einen Anstieg um rund 9,4 Prozent. Die Dunkelziffer ist weitaus höher.

Als Referenten für die Kinderschutzkonferenz konnten verschiedene Experten gewonnen werden. Unter anderem wird Professorin Barbara Kavemann vom Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen in Berlin über „Gewalt in der Beziehung der Eltern und die Auswirkungen auf Kinder“ sprechen. Zudem berichtet Carolin Neubert vom Arbeitsbereich Sozialpädagogik der Universität Erfurt über Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern und die Rolle des Jugendamtes“.

Die Kinderschutzkonferenz findet am Mittwoch, 16. August, in Heiligenstadt statt. Nach den Ausführungen der Fachleute gibt es Workshops unter anderem zur Gesprächsführung mit Betroffenen und zur Arbeit mit Tätern und Täterinnen. Vorgestellt werden auch die Frauenschutzwohnung und die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in Nordthüringen.