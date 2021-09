24 Corona-Neuinfektionen im Eichsfeld

Eichsfeld. 24 Corona-Neuinfektionen wurden im Eichsfeld registriert. Die Inzidenz ist dennoch gesunken.

Insgesamt 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Donnerstag für den Landkreis Eichsfeld registriert. Gesunken ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) allerdings die Sieben-Tage-Inzidenz, die aktuell bei einem Wert von 65,4 liegt. Im Krankenhaus muss derzeit eine infizierte Person behandelt werden, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Im niedersächsischen Nachbarlandkreis Göttingen liegt die Inzidenz der Neuinfektionen bei 33,3. Insgesamt gibt es dort 272 Coronafälle. In der Stadt Duderstadt sind 18 Corona-Infektionen bekannt, in der Stadt Göttingen sind es 105 Fäll und in der Stadt Bad Lauterberg sind es zwei.

