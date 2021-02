24 neue Lehramtsanwärter für Nordthüringen

Eichsfeld. In den nächsten Tagen leisten verbeamtete Lehrer für Nordthüringen ihren Diensteid in coronakonformen Veranstaltungen.

„Dienstantritt zum 1. Februar 2021 – das bedeutet für die Lehramtsanwärter und Lehrkräfte, unter den Bedingungen des gültigen Hygieneplans im Staatlichen Schulamt eingestellt oder als Beamte ernannt zu werden“, sagt Bernd Uwe Althaus, Leiter des staatlichen Schulamtes Nordthüringen mit Sitz in Worbis.

24 Lehramtsanwärter absolvieren, so Althaus, ihren Vorbereitungsdienst in den verschiedenen Schularten in Schulen im Schulamtsbereich Nordthüringen. Ihre Ausbildung erfolgt durch die Seminarschulverbünde in Leinefelde oder Nordhausen oder im Studienseminar in Erfurt. Sie wurden herzlich begrüßt.

Ebenfalls zum 1. Februar werden 57 Lehrkräfte als Beamte ernannt. „19 von ihnen beginnen ihre Tätigkeit als Tarifbeschäftigte und erhalten ihren Arbeitsvertrag“, so Althaus. Eine offizielle Zusammenkunft zu diesen Anlässen wie sonst gewohnt ist in diesem Jahr nicht möglich.

In entsprechend kleinen Gruppen werden dazu 19 Veranstaltungen durchgeführt, in denen Althaus die Beamten ernennt und sie den Diensteid leisten. „Auch für die Ansprache und Begrüßungsworte sind wir neue Wege gegangen“, betont der Schulamtsleiter. „In den Einstellungsunterlagen befindet sich der Link zu einer Videobotschaft, die man sich in aller Ruhe ansehen kann“. Alle Eingeladenen seien dankbar, für diesen Schritt in ein neues Arbeits- oder Dienstverhältnis im Schulamt in Präsenz eingeladen zu sein. Bestehen doch viele Fragen, die man gern direkt mit den Sachbearbeitern des Personalreferats klären möchte.

Althaus wünscht den neuen Lehramtsanwärtern und Lehrkräften einen guten Start. Die Personaleinstellung sei eine fortlaufende Aufgabe im gesamten Jahr, dennoch seien der 1. Februar und der 1. August immer Zeitpunkte, zu denen eine große Anzahl Pädagogen ihren Dienst beginnt.

„Die Schulleitungen sowie die Lehrkräfte freuen sich auf die personelle Unterstützung.”