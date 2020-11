24 Türchen und 152 Preise im Adventskalender der Lions Worbis-Heiligenstadt/Eichsfeld

Auch in diesem Jahr hat der Lions-Club Worbis-Heiligenstadt/Eichsfeld einen Adventskalender aufgelegt, der Gutes tun will. Der diesjährige, nunmehr 15. beinhaltet 152 Sachpreise und Gutscheine von 87 Sponsoren mit einem Gesamtwert von mehr als 11.650 Euro. Karl-Heinz Wittkowski vom Lions-Club ist froh und stolz, dass man trotz der schwierigen Lage so viele Preise zusammenbekommen hat. Es ist sogar so, dass noch nie soviel Geldwert hinter dem Kalender stand. Dafür sei er allen Sponsoren dankbar.

Die Kalender gibt es an allen bekannten Verkaufsstellen sowie in allen Filialen der Sparkasse im Eichsfeld. Die individuelle Gewinnnummer befindet sich rechts unten auf der Vorderseite des Kalenders. Die täglichen Gewinnnummern werden im Advent täglich in dieser Zeitung veröffentlicht oder sind auf der Internetseite des Lions-Club (www.lions-club-eichsfeld.de) einsehbar. Wo man sich den Gewinn abholen kann, ist dort ebenfalls zu erfahren.

Auf der Vorderseite ist in diesem Jahr eine Fotografie von Jürgen Hilse abgebildet, die den winterlichen Klausberg in Heiligenstadt zeigt. Der Kalender, der in einer Auflage von 4000 Stück verfügbar ist, kostet fünf Euro. Der Reinerlös aus dem Verkauf wird für soziale und kulturelle Einrichtungen und Belange verwand. „Jeder Cent bleibt im Eichsfeld“, sagt Karl-Heinz Wittkowski. So profitieren davon etwa die Tafeln in Leinefelde und Heiligenstadt, das Obdachlosenheim in Leinefelde sowie die Frauenschutzwohnung. Die große Harzfahrt mit 70 Kindern aus Heimen und sozial schwachen Familien musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen.

Auch werden Lions-Bildungs- und Präventionsprogramme davon finanziert. Im Kindergarten St. Gerhard läuft so bereits seit sieben Jahren das Programm „Kindergarten Plus“, bei dem Erzieher in Sachen soziale Kompetenzen, Prävention und Verantwortung geschult werden. Auch Material wird gesponsert. Den Kindern ist das unter dem Namen „Tim und Thula“ bekannt – zwei Holzpuppen, die symbolisch für einen Kindergartenjungen und ein -mädchen stehen.