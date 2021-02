2500 Euro Schaden an einem Golf auf Supermarktparkplatz in Uder

2500 Euro Schaden verursachten Unbekannte am vergangenen Freitag, 5. Februar, an einem VW in Uder. Der Golf war zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße der Einheit abgestellt.

Der oder die Täter beschädigten die Scheibe der Fahrertür und die Frontscheibe. Zudem waren alle vier Reifen platt. Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr und 21.50 Uhr. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

