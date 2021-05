256 Eichsfelder mit Corona infiziert

Eichsfeld. Dies Sieben-Tages-Inzidenz liegt deutlich unter dem Schwellenwert von 100. Keine einzige Neuinfektionen am Dienstag im Landkreis Eichsfeld registriert.

Ermutigende Nachrichten hat das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld am Dienstag verbreitet. In die Coronabilanz gehen null Neuinfektionen an diesem Tag ein.

Aktuell sind noch 256 Bewohnerinnen und Bewohner des Eichsfeldes mit dem Coronavirus infiziert. Der vom Robert-Koch-Institut in Berlin ermittelte Sieben-Tages-Inzidenzwert wird am Dienstag mit 81 angegeben.

Stationär werden laut der Behörde derzeit elf Patienten auf den Coronastationen im Heiligenstädter Krankenhaus behandelt. Sechs von ihnen haben mit einem schweren Verlauf der Lungenkrankheit zu kämpfen.

Auf die Städte, Verwaltungsgemeinschaften (VG) und Gemeinden verteilen sich die aktuell Infizierten wie folgt:

Gemeinde Niederorschel: 12

Landgemeinde Am Ohmberg: 7

Landgemeinde Sonnenstein: 18

Stadt Dingelstädt: 22

Stadt Heiligenstadt: 35

Stadt Leinefelde-Worbis: 81

VG Eichsfeld-Wipperaue: 25

VG Ershausen/Geismar: 7

VG Leinetal: 13

VG Lindenberg/Eichsfeld: 16

VG Uder: 7

VG Hanstein-Rusteberg: 8

VG Westerwald-Obereichsfeld: 5