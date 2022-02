28-Jähriger liefert sich im Eichsfeld wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Leinefelde-Worbis. Ein 28-Jähriger liefert sich im Eichsfeld eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Neben mehreren Verfahren ist er jetzt wahrscheinlich auch sein Auto los.

Bereits am Freitagabend hat sich ein 28-Jähriger im Eichsfeld eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe sich der Mann in Leinefelde zunächst einer Kontrolle entzogen. Bereits im Ort habe der 28-Jährige seine Geschwindigkeit extrem erhöht und sei dann die Landstraße in Richtung Beuren mit weit über 100 km/h gefahren.

In Beuren endete seine Fahrt dann in einer Sackgasse. Bei der Kontrolle des 28-Jährigenwurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille und ein Drogentest fiel ebenfalls positiv aus.

Nun erwarte den 28-Jährigen ein weiteres Verfahren wegen seiner grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise. Hierzu wurde vor einiger Zeit ein neuer Tatbestand im Strafgesetzbuch eingefügt. In diesem Zusammenhang wurde auch der Wagen des Mannes polizeilich sichergestellt und es werde auch Gegenstand des Verfahrens sein, ob das Auto eingezogen werden kann.