Eine FFP2-Maske (links) und eine OP-Maske wie sie beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln gefordert sind.

Leinefelde-Worbis. Die Verteilung von kostenlosen Masken in Leinefelde-Worbis lief nach Aussagen der Stadtverwaltung reibungslos.

29.400 Masken an zwei Tagen in Leinefelde-Worbis verteilt

An zwei Stellen konnten sich die Bürger in der Stadt Leinefelde-Worbis Masken abholen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Eichsfeld organisierte die Stadt, wie auch viele andere Kommunen, die Verteilung der Masken. Insgesamt wurden in der Obereichsfeldhalle und im Rathaus „Kaufeck“ 29.400 Masken abgeholt. „Viele haben sich bedankt. Alles verlief reibungslos ohne lange Warteschlangen“, sagt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt.