3000 Bäume für den Heiligenstädter Stadtwald

Heiligenstadt. Förderverein artenreicher Stadtwald Heiligenstadt engagiert sich für die Grüne Lunge der Kreisstadt. Setzlinge für die Frühjahrspflanzung wurden von Privatpersonen gespendet.

Der Förderverein artenreicher Stadtwald lud zur Baumpflanzaktion auf dem Dün ein. Gepflanzt wurden am Samstag Traubeneichen, Spitzahorn, Linde, Weissbuchen, Eiben, Elsbeeren, Speierlinge und Buchen von Vereinsmitgliedern sowie engagierten Bürgern. „Die Bäume wurden privat gespendet“, erklärt Vereinsvorsitzender Olaf Schäfer. Man hoffe, dass die Bäume eine dauerhafte Heimat im Stadtwald finden und so zu einem artenreichen und gesunden Ökosystem beitragen werden. Bislang hat der Verein bei der letztjährigen Herbst- und der diesjährigen Frühjahrspflanzung rund 3000 Bäume gepflanzt. Während Robert Dinkelbach (rechts im Bild) Löcher in den Waldboden bohrte, setzten die anderen Teilnehmer die Bäume in die Erde.