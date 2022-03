33 Bewohner evakuiert - Mindestens 100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Heiligenstadt

In Heiligenstadt musste die Feuerwehr den Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen. (Symbolbild)

Heiligenstadt. In Heiligenstadt brach am Mittwochabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus.

In Heiligenstadt hat am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, mussten 33 Bewohner das Haus kurzzeitig verlassen. Ein Mensch erlitt in Folge des Brandes stressbedingt einen epileptischen Anfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei hatten aus bisher ungeklärter Ursache Tapetenreste im Dachgeschoss des Hauses Feuer gefangen. Die Wohnungen sind wieder bewohnbar. Laut Polizei könne derzeit eine Straftat nicht ausgeschlossen werden.

