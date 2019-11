Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

40 närrische Jahre

Grund zum Feiern haben die Mitglieder des Niederorscheler Carneval-Vereins (NCV) in dieser Saison, denn ihr Verein wird 40 Jahre alt. 1980 gründeten engagierte Einwohner ihn, um die „trägen Orschler aus ihren Häusern zu holen“. So klingt es in einem Karnevalslied der Ohnespatzen, weiß Tobias Birkefeld. Mittlerweile sind es rund 170 Mitglieder, die sich engagieren und es verstehen, zünftig zu feiern.

In den vergangenen 40 Jahren gab es manche Veränderung. „So stellten die Jahre vor dem Mauerfall, gezeichnet von Zensur und dem Risiko ‘angeschwärzt’ zu werden, eine besondere Herausforderung für die Karnevalisten dar. Sie fanden jedoch immer einen Weg, spitzzüngig und unterhaltsam das politische System oder öffentliche Personen aufs Korn zu nehmen“, so Tobias Birkefeld. Und Kreativität war in Zeiten der Mangelwirtschaft ebenso gefragt wie Fleiß, denn Bühnen- und Fensterdekoration mussten gefertigt werden. Dann kam die Wende, und für den Verein hieß es, sich neu zu orientieren.

„Freie Meinungsäußerung wurde selbstverständlich, Satire publikumswirksam auf die Bühne zu bringen, dagegen bedeutend schwieriger. Tänze und Kostüme wurden zunehmend perfekter, dank der unerschöpflichen Vielfalt der Materialien“, zieht Birkefeld Bilanz. Doch der Spaß ist in all den Jahren geblieben, und ohne den NCV wäre das kulturelle Leben in Niederorschel nicht denkbar. Dazu kommt, dass die Karnevalisten eine intensive Jugendarbeit betreiben.

Am Samstag, 16. November, wird mit der Jubiläumsgala der 40. Geburtstag ab 19.33 Uhr in der Lindenhalle gefeiert. Freuen dürfen sich die Gäste auf ein buntes Programm. An dem Abend werden allerdings nicht nur viele Gastvereine erwartet, es wird auch einige Ordensverleihungen geben.

Weitere Höhepunkte in der kommenden Saison sind am 7. Februar der Jugendkarneval, am 9. der Seniorenfasching, am 15. der 1. Büttenabend mit Prinzenpaar-Proklamation, am 16. der Kinderfasching, am 20. Februar der Weiberfasching und der 2. Büttenabend, am 23. der Jubiläumsumzug sowie am 24. Februar die Rosenmontagsparty.