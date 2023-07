41-jähriger Eichsfelder fährt ohne Führerschein und verursacht Unfall

Niederorschel. Ein 41-Jähriger war in Niederorschel ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs. Er verursachte einen Unfall.

Keinen Führerschein besitzt ein 41-jähriger Autofahrer, der am Mittwochnachmittag in Niederorschel in einen Unfall verwickelt wurde. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wollte der Mann mit seinem Auto von der Breitenworbiser Straße nach rechts in die Lindenstraße abbiegen. Dabei stieß sein Fahrzeug mit dem Auto einer 42-Jährigen zusammen, die Vorfahrt hatte. Verletzte gab es nicht, aber bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt.