47-Jähriger bedroht Frau und verschanzt sich auf Dachboden

Zwischen einem 47-Jährigen und seiner Lebensgefährtin kam es am frühen Sonntagnachmittag laut Polizei zu einer Auseinandersetzung. Nach dieser wollte die Frau in ihrem Fahrzeug davon fahren und wurde von ihm in seinem BMW verfolgt, überholt und mehrfach ausgebremst. Zu diesen Situationen kam es laut Polizei entlang der Straße der Einheit und der Halle-Kasseler-Straße in Breitenworbis.

Noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzung flüchtete der Mann zu seiner Wohnanschrift und versteckte sich in seinem Haus, berichtet die Polizei am späten Sonntagnachmittag. Da er sich auf dem Dachboden verschanzte, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung und Öffnung der Dachluke gerufen. Der Mann flüchtete nun über eine weitere Luke im Dachbereich zu einer Scheune auf einem Nachbargrundstück und versteckte sich dort.

Auf Dachboden verschanzt: Feuerwehr muss mit Wäremkamera helfen

Dabei konnte die Feuerwehr mit der Wärmebildkamera helfen. Letztlich konnte der Mann gefunden und gestellt werden. Da er unter Einfluss von Alkohol stand, musste eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet auch hier um Mithilfe.

Zeugen melden sich bei der Polizei telefonisch unter 03606/6510.