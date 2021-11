50.000 Euro aus Niedersachsen für Grenzlandmuseum Teistungen

Teistungen. Jetzt ist auch Niedersachsen im Boot: Kultusminister Björn Thümler überbringt den Bescheid über die jährliche Förderung.

Jedes Jahr unterstützt das Land Niedersachsen das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen institutionell mit einen Zuwendung von 50.000 Euro. Seit vorigem Jahr ist das so. Jetzt hat Björn Thümler (CDU), niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, bei einem Besuch in Teistungen die Förderbescheide für 2020 und 2021 übergeben. Außerdem sprach er mit dem Vorstand über kommende Projekte, denn die Konzeption einer neuen Ausstellung steht in den Startlöchern.

Das Land Thüringen fördert das Grenzlandmuseum seit der Gründung des Trägervereins 1996, zunächst über Projektförderungen und in der Folge mit einer institutionellen Förderung. Seitdem war angefragt worden, ob auch das Land Niedersachsen zu einer Förderung bereit sei. „Ich bin selbst verwundert, dass die positive Entscheidung so lange gedauert hat”, sagte Björn Thümler, der sich seit seinem Amtsantritt 2017 für eine Förderung ausgesprochen hatte. „Das Grenzlandmuseum erfüllt seine Aufgabe als Bildungs- und Erinnerungsort in herausragender Weise”, lobte er die Arbeit des Grenzlandmuseums.

Die beiden Vorsitzenden des Trägervereins, Horst Dornieden und Wolfgang Nolte, und Geschäftsführerin Mira Keune empfingen Thümler. Auch Thomas Ehbrecht (CDU), Mitglied des niedersächsischen Landtages, war dabei. Die Grundlagen für eine dauerhafte Förderung seien die gemeinsame Geschichte der deutschen Teilung und die gemeinsame Verantwortung, auch für zukünftige Demokratiebildung, war man sich einig. Das Eichsfeld bilde zudem eine einzigartige geografische Einheit mit einem niedersächsischen und einem thüringischen Teil, was ein weiterer Grund sei, sich auch von niedersächsischer Seite an der Arbeit des Grenzlandmuseums zu beteiligen.

Horst Dornieden und Wolfgang Nolte bestätigten, dass die institutionelle Förderung des Landes Niedersachsen eine gute Grundlage für die zukünftige Arbeit des Grenzlandmuseums sei und helfen würde, das Haus dauerhaft zu stabilisieren.