500. Baby in diesem Jahr im Eichsfeld geboren

Heligenstadt. In dieser Woche ist im Eichsfeld-Klinikum das 500. Baby in diesem Jahr auf die Welt gekommen. So geht es dem kleinen Nelio.

Pünktlich zum Nikolaus am 6. Dezember durfte das Team der Geburtsklinik des Eichsfeld-Klinikums das 500. Baby in diesem Jahr - den kleinen Nelio - begrüßen. Knapp 3500 Gramm schwer und 56 Zentimeter groß ist der kleine Erdenbürger und kam per Kaiserschnitt zur Welt, teilt Claudia Reich, Pressesprecher des Klinikums, mit. Mama Victoria aus Heiligenstadt und Papa Maximilian aus Heuten freuen sich über den gesunden Nachwuchs. „Das 500. Baby in diesem Jahr ist schon etwas Besonderes“, sagt Gudrun König, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie.

„Wir freuen uns, dass wir Nelios Geburt hier im Eichsfeld-Klinikum betreuen durften. Dem gesamten Team der Geburtsklinik ist es wichtig, bei jeder Geburt Mutter und Kind optimal und individuell zu betreuen. Die Gesundheit und Sicherheit von Mutter und Kind stehen dabei an oberster Stelle. Jede Geburt ist für uns eine Herzensangelegenheit“, erklärt König. Dass sich Mutter und Kind im Klinikum bestens umsorgt fühlen, können die jungen Eltern Victoria und Maximilian bestätigen. Schon jetzt freuen sich die frisch gebackenen Eltern, wenn es mit dem Nachwuchs als kleine Familie nach den ersten Tagen im Klinikum dann nach Hause geht.