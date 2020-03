Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

52 Corona-Fälle im Eichsfeld - Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen

Eine Neuerkrankung in den 24 Stunden von Montag zum Dienstag verzeichnet der Landkreis Eichsfeld. Somit stehen 52 Fälle in der Statistik. Sechs Patienten werden stationär behandelt. Neben Dingelstädt mit zwölf Fällen und Heiligenstadt mit unverändert neun Fällen steht nun auch die Gemeinde Teistungen mit fünf verzeichneten Corona-Infektionen in der Liste der „Hotspots“. Alle anderen Fälle verteilen sich laut Landratsamt weiterhin in der Fläche. Erst ab dem Schwellenwert von fünf infizierten Personen in einer Gemeinde wird diese vom Krisenstab bekannt gegeben. Das habe datenschutzrechtliche Gründe. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog