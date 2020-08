600.000 Euro für den Kerbschen Berg

Dingelstädt. Außengelände des Familienzentrums in Dingelstädt wird mit Mitteln der Städtebauförderung bedacht.

So langsam ist wieder Struktur zu erkennen auf der Baustelle auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt. Der Hof des Familienzentrums war eine Weile nur Schotterfläche. Nun sind die ersten Wege und Einfassungen aus Pflastersteinen zu sehen. Trotzdem war die Baustelle noch so unwegsam, dass die Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Susanna Karawanskij (Linke), ihre High Heels gegen flache Schuhe tauschen musste, um sich die Anlage komplett anzusehen.