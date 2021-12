669 Pakete und 7523 Euro für Radauti

Heiligenstadt. Heiligenstädter Pfarrgemeinde dankt allen Helfern.

Ein ganz herzliches Dankeschön geht von der Heiligenstädter Pfarrgemeinde St. Gerhard an alle Spender, Sponsoren und Helfer, die die jüngste Rumänienhilfsaktion wieder zu einem großen Erfolg gemacht haben. Der voll beladene Lkw mit den Hilfsgütern nach Radauti (Rumänien) ist gut an seinem Zielort angekommen, heißt es von der Pfarrgemeinde. Insgesamt wurden 669 Pakete abgegeben und 7523 Euro gespendet.

„Ein besonderer Dank geht an unsere Firmlinge und an die Männer, die die Pakete entgegengenommen haben“, so Pfarrer Ludger Dräger. „Danke für alle sichtbaren und unsichtbaren Dienste. Dank auch an den Kraftfahrer Nelu Caldarescu, der nun schon den 28. Hilfstransport sicher nach Rumänien gefahren hat.“

Es sei ein schönes Zeichen, dass gerade auch in diesen schwierigen Zeiten die Menschen zusammenhalten und bedürftigen Menschen in Rumänien helfen. Insgesamt haben sich 32 Eichsfeldgemeinden beteiligt. „Insofern geht unser Dank auch an jene, die sich in ihren Orten um die Sammlung und den Abtransport nach Heiligenstadt gekümmert haben“, dankt der Geistliche für die Unterstützung.