673 Neuinfektionen am Wochenende im Eichsfeld

673 positive Testergebnisse mussten aus dem Eichsfeld am Wochenende an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden.

Eichsfeld. Inzidenz im Eichsfeld steigt auf 3023,2. Dritthöchster Wert in Deutschland.

In der Bilanz vom Wochenende in Sachen Corona beim Robert-Koch-Institut stehen 673 Neuinfektionen für den Landkreis Eichsfeld. Am Samstag meldete es 386 weitere Fälle, am Sonntag weitere 287. Zunächst sank die Siebentages-Inzidenz am Samstag auf 3005,1, sie stieg Sonntag wieder leicht auf 3023,2. Damit hat der Kreis deutschlandweit die dritthöchste Inzidenz, am Freitag war es noch die zweithöchste. Die Gesamtfallzahl seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren beträgt 23.366.