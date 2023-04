Zu einem Unfall an der Ampel in der Dingelstädter Straße wurde die Polizei am Montag gerufen.

74-jährige Frau verursacht in Heiligenstadt Unfall an einer Ampel

Heiligenstadt. Eine 74-Jährige verursacht in Heiligenstadt beim Rückwärtsfahren mit ihrem Auto einen Unfall. Grund für das Manöver war, dass die die Haltelinie überfahren hatte.

Eine 74-Jährige hat am Montag beim Rückwärtsfahren an einer Ampel ihr eigenes und ein weiteres Auto beschädigt. Die Frau stoppte laut Polizei gegen 16.45 Uhr ihren Opel an einer roten Ampel an der Dingelstädter Straße, Einmündung Oststraße in Heiligenstadt. Sie überfuhr die Haltelinie und habe ein wenig zurückzufahren wollen. Hierbei stieß sie gegen einen Audi A4. Die Frau und auch der 36-jährige Fahrer des Audis blieben unverletzt.