Geismar. Im Kreis Eichsfeld kommt eine 74-Jährige von der Fahrbahn ab und landet mit ihrem 73 Jahren alten Beifahrer in einer Hauswand.

74-Jährige und 73 Jahre alter Beifahrer knallen mit Pkw in Hauswand

Eine 74-jährige Fahrerin und ihr 73 Jahre alter Beifahrer landeten am Dienstagmittag mit ihrem Pkw in einer Hauswand. Nach Angaben der Polizei kam die Fahrerin, mit ihrem Golf auf der Friedensstraße in Geismar links von der Fahrbahn ab, rollte über den Gehweg und kollidierte dann mit einer Hausecke.

Mögliche Unfallursache: gesundheitliche Probleme der Fahrerin

Die 74-Jährige und ihr Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Ersten Ermittlungen zufolge könnten die gesundheitlichen Probleme der Fahrerin zu dem Unfall geführt haben.

