79-Jähriger stirbt bei Unfall in Leinefelde

Nach einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem E-Bike-Fahrer in Leinefelde, erlag der 79-jährige E-Bike-Fahrer noch am Abend seinen schweren Verletzungen. Darüber informierte die Polizei am Donnerstagmorgen. Der Mann überquerte am Mittwoch mit seinem E-Bike die Berliner Straße und wurde von einem Motorrad erfasst.

Der Rentner stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle war für über eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang würden derzeit noch andauern, hieß es von der Polizei.