8,5 Prozent mehr Lohn für Bauarbeiter im Eichsfeld

Eichsfeld. Hoffnung auf mehr beschäftigt im Landkreis Eichsfeld.

„Die Zahl der Bauarbeiter im Landkreis Eichsfeld wird steigen. Denn mit den heute rund 1630 Baubeschäftigten ist das, was die Ampel-Koalition vorhat, einfach nicht zu schaffen: Für den Neubau von Wohnungen und für das klima- und seniorengerechte Sanieren von Gebäuden wird jede Hand gebraucht – und sie wird gut bezahlt“, sagt Matthias Lötzsch von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).

Der Vorsitzende der IG BAU Nordthüringen spricht von einer Beschäftigungsoffensive. „Es wird höchste Zeit, deutlich zu machen, dass die Branche eine gute Jobperspektive bietet.“

Dazu passe das Lohn-Plus, das die Gewerkschaft jetzt erreicht hat: 8,5 Prozent in drei Schritten. Damit habe die IG BAU den Beschäftigten im Osten eine klare Perspektive verschafft. Ziel sei, dass in Zukunft jeder Facharbeiter im Osten genau so bezahlt werde wie im Westen. „Die erste Lohnerhöhung muss schon Anfang Dezember, wenn der November-Lohn kommt, auf dem Konto sein. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 220 Euro als Corona-Prämie“, so Lötzsch. Auch das Azubi-Portemonnaie werde dicker. Und zusätzlich gebe es eine Entschädigung für die oft langen Fahrten zu den Baustellen: Das Wegezeit-Geld kommt ab 2023, zwischen sechs und acht Euro am Tag.