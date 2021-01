82 Neuinfektionen im Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld. 82 weitere Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hat das Eichsfelder Gesundheitsamt am Donnerstag in die Statistik aufnehmen müssen. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 725. Ebenso neu in die Statistik gehen auch 59 Menschen ein, die als genesen gelten. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert, der am Donnertsag, 8 Uhr, bei 294 lag, liegt somit weiter in einem kritischen Bereich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Leider sind drei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Zu betrauern sind zwei Frauen im Alter von 86 und 76 Jahren sowie ein Mann im Alter von 84 Jahren. Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Eichsfeld im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung verstorben sind, steigt auf 83. Stationär behandelt werden im Eichsfeld-Klinikum mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, 39 Patienten, davon sieben mit einem schweren Verlauf.