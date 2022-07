Eine Rentnerin fuhr bei Bernterode in einen Straßengraben und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

84-Jährige fährt bei Bernterode in Straßengraben

Bernterode. Eine 84-Jährige verlor auf einer Landstraße bei Bernterode im Landkreis Eichsfeld die Kontrolle über ihr Auto. Die Fahrt endete im Straßengraben.

Am Dienstagmorgen fuhr eine 84-Jährige bei Bernterode in einen Straßengraben. Gegen 6.45 Uhr befuhr die Seniorin die Landstraße zwischen Bernterode und Heilbad Heiligenstadt. verlor sie laut Polizei die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr in den Straßengraben.

Die Frau verletzte sich laut Polizei dadurch leicht. Sie musste deshalb medizinisch versorgt werden. Als Ursache für den Unfall nennt die Polizei gesundheitliche Probleme. Der Mitsubishi war derart beschädigt, das er abgeschleppt werden musste.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.