Die Polizei hat in Eschwege die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto)

84-Jähriger steht unter Verdacht in Eichsfelder Nachbarlandkreis eine 87-jährige Frau getötet zu haben

Eschwege. In Eschwege wurde eine 87-Jährige Frau am Freitagmorgen tot aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 87-jährige Frau wurde am Freitag 4 Uhr tot in ihrer Wohnung in Eschwege gefunden. Familienangehörige hatten die Polizei informiert. Aufgrund der vorherrschenden Umstände und nach den ersten Befragungen von Familienangehörigen, wurden Kriminalbeamte aus Eschwege wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt hinzugezogen und übernahmen vor Ort die Ermittlungen.

Dringend der Tat verdächtig sei der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Opfer lebende 84-jährige Ehemann, hieß es. Er soll seine Ehefrau mit stumpfer Gewalteinwirkung getötet haben. Der 84-Jährige sei vorläufig festgenommen worden und befinde sich derzeit im Gewahrsam der Eschweger Polizei.

Das Fachkommissariat für Gewalt-und Tötungsdelikte in Eschwege ermittelt.