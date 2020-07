90 Minuten Improvisationstheater der Lingemänner

Mit ein paar Wochen Verspätung konnten die jungen Frauen und Männer der zwölften Klassen des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums ihr Können zeigen. Ab der neunten Klasse besteht am Gymnasium die Möglichkeit das Fach Darstellen und Gestalten zu wählen. Das Ergebnis wird eigentlich jedes Jahr in der Aula der Schule bei einem Improvisationstheater gezeigt. „Die Veranstaltung ist immer ausverkauft“, sagt Lehrer Mario Berend. In diesem Jahr musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie zunächst abgesagt werden. „Jetzt hatten die Schüler im Rahmen der halben Kulturstunde die Möglichkeit aufzutreten“, so Berend. In einer 90-minütigen Vorstellung improvisierten elf Darsteller einen kurzweiligen Abend für die Zuschauer. Die Vorstellung wurde im Internet live übertragen. (red)