A38 bei Heiligenstadt gesperrt: Busfahrgast flieht über Autobahn

Von einem geflüchteten Busfahrgast fehlt seit den frühen Freitagmorgenstunden jede Spur. Wie die Landeseinsatzzentrale bestätigt, hatte der Mann während einer Busfahrt auf der A38 bei Heiligenstadt zunächst einen Rettungswagen verlangt, wollte sich dann allerdings nicht mehr behandeln lassen, als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen.

Der nicht unerheblich angetrunkene Mann hatte zuvor über vermeintliche gesundheitliche Probleme gesprochen. Vorausgegangen war ein Streit mit einem anderen Mann. Einer der beiden Kontrahenten habe dann den Rettungsdienst gerufen. Der Reisebus hielt anschließend auf einem Rasthof bei Leinetal.

Mann rennt quer über die Autobahn

Die Rettungskräfte wiederum kontaktierten vor Ort gegen 1.30 Uhr die Polizei, da sie Unterstützung beim Umgang mit dem Fahrgast benötigten. Bei Eintreffen der Polizei soll der schwierige Passagier schon geflüchtet sein. Die Beamten sperrten die Autobahn ab, konnten den Mann allerdings nicht wiederfinden.

Ermittlungen hätten ergeben, dass er quer über die Fahrbahnen gerannt und durch ein Loch in einem Wildzaun verschwunden sei. Straftaten würden dem Flüchtigen nicht vorgeworfen, so der Polizeisprecher. Weshalb es zum Streit in dem Bus kam und wie lang die Sperrung andauerte, war am Freitagmorgen noch unklar.

