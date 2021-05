A38 nach Lkw-Unfall gesperrt

Worbis Nach einem Lkw-Unfall ist die A38 bei Worbis derzeit gesperrt.

Auf der Autobahn 38 zwischen Breitenworbis und Leinefelde in Fahrtrichtung Göttingen ist am Freitagnachmittag ein Lkw verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte das mit Holzpaletten geladene Fahrzeug auf die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Beim Unfall traten auch große Mengen Diesel aus, die zum Teil in die Wipper flossen. Die Feuerwehren aus Breitenworbis, Bernterode, Worbis und Leinefelde befassten sich seit 16 Uhr mit der Bergung des Lkw. Zunächst wurde das Holz abgeladen, dann soll das Fahrzeug mit Hilfe eines Krans aufgerichtet und abtransportiert werden, heißt es von der Feuerwehr Breitenworbis.

Die Wehren aus Kirchworbis und Gernrode kümmerten sich um die Dieselverschmutzung und richteten schwimmfähige Ölsperren auf der Wipper ein. Die Autobahn ist zur Stunde in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt, in Fahrtrichtung Halle wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt.