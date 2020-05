Ab Juni wieder Lehrgänge in Erster Hilfe

Das Deutsche Rote Kreuz im Eichsfeld bietet ab Juni wieder Lehrgänge in Erster Hilfe als Präsenzseminar an. „Möglich ist dies durch ein anerkanntes geprüftes Hygienekonzept“, so Vorstand Florian Blacha.

Die Teilnehmer müssen einen Mundschutz tragen und persönliches Schreibmaterial mitbringen. Weitere Schutzmittel würden während des Lehrganges gestellt. Die Reinigung und Hygienestandards gingen bei den Kursen über ein Mindestmaß hinaus, und der Kreisverband garantiere saubere Übungsmittel. Laut Blacha werden zusätzlich weitere Kurstermine auch in der Woche stattfinden, so dass viele Führerscheinanwärter die Chance haben, zeitnah einen Erste-Hilfe-Lehrgang zu absolvieren.

„Online-Lehrgänge in Erster Hilfe sind beim Roten Kreuz nicht möglich und durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe ebenfalls nicht empfohlen. Der Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geht noch einen Schritt weiter und verbietet diese sogar“, sagt Blacha. Das DRK freut sich auf betriebliche Ersthelfer sowie Führerscheinteilnehmer. Weitere Informationen oder Terminabsprachen unter Tel. 036074/96440 ).

Die Termine können auf der Homepage eingesehen werden, Anmeldungen unter: www.drk-eichsfeld.de/erste-hilfe.