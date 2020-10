Abellio: Zugausfälle Ende Oktober

Zugpendler zwischen Südharz und Sachsen-Anhalt müssen sich zwischen dem Abend des 31. Oktobers und dem Morgen des 1. Novembers in Acht nehmen. Darauf weist das Bahnunternehmen Abellio hin. Wegen Bauarbeiten kommt es von Samstag gegen 22 Uhr bis Sonntag gegen 8 Uhr zu Änderungen im Zugverkehr zwischen Halle Hauptbahnhof und Angersdorf. Betroffen sind Züge auf der Strecke zwischen Halle über Eisleben, Sangerhausen und Nordhausen nach Kassel (Regionalexpress RE 9 sowie Regionalbahn RB 75).

Diese werden laut Abellio zwischen Halle Hauptbahnhof und Angersdorf und in der Gegenrichtung durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Dabei starten die Busse in Fahrtrichtung von Halle nach Angersdorf zeitiger als die sonst verkehrenden Züge, damit in Angersdorf der Umstieg zu den Zügen gewährleistet werden kann.

Durch die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz ist. Die Fahrradmitnahme kann nicht garantiert werden.

Informationen zu allen Fahrzeiten findet man in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio-mitteldeutschland.de. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es kostenfreie telefonisch unter 0800/2235546.