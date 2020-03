Abenteuerliche Reise durch das Museum

Bei Kindern gibt es meist lange Gesichter, wenn sie in ein Museum müssen. „Wie laaaangweilig“, wird gemault. Ganz anders aber ist es jetzt bei der Klasse 4b der Heiligenstädter Grundschule „Lorenz Kellner“. Die 19 Schüler sehen das jetzt mit ganz anderen Augen – vor allem hören sie bald mit ganz anderen Ohren, wenn sie die Tür zum Literaturmuseum Theodor Storm aufreißen.

Sie werden nämlich bald dort ihre eigenen Stimmen vernehmen, wenn sie den Audioguide durchs Haus anschalten. Aber nicht nur sie, sondern alle Besucher jeglichen Alters, wenn sie es wollen. Museumsleiter Gideon Haut und auch Lehrerin Kerstin Saalfeld-Koppe waren Feuer und Flamme, als sie von dem Projekt „Hör mal im Museum 2020“ erfuhren. „Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Thüringer Museen, Thüringer Bürgerradios, Schulen, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Thüringer Landesmedienanstalt“, erklärt Michael Grisko von der Sparkassen-Kulturstiftung. Die Lorenz-Kellner-Schule bewarb sich sofort. Und da mit dem Stormmuseum eine gute Partnerschaft besteht, war klar, dass das mit ins Boot muss. Das war im Oktober.

Seitdem haben die Kinder die Fantasie walten lassen. Sie schauten sich im Museum genau um. Ihre Aufgabe war es nämlich, für diesen Audioguide eine Geschichte zu erfinden. Herausgekommen ist eine ganz wunderbares kleines Märchen. In einem Raum des Museums hängen Papiere und Briefe an Schnüren aufgezogen von der Decke. Das ist so. Und in der Fantasie der Kinder ist einer dieser Briefe durch einen Windstoß von seiner Strippe hinein in die Flure des Museums geweht worden. Aber so richtig weiß der kleine Brief nicht, wo genau sein Platz ist. Eine abenteuerliche Reise durch das Haus, durch sieben Räume im Obergeschoss beginnt. Der Brief findet in den Ausstellungsstücken eine Menge Freunde, die ihm helfen, wieder an seinen Platz zu kommen. Dabei erfährt er Erstaunliches über Theodor Storm und seine Zeit. Er trifft auf sprechende Gemälde und lernt mehr über Storms Gedicht „Am Meeresstrand“. Und flugs kommt die Möwe aus dem Gedicht, packt den Brief in den Schnabel und trägt ihn einen Raum weiter ins Klavierzimmer. Es gibt Musik, einen hustenden staubigen Bücherschrank, eine dampfende Teekanne, eine Uhr… und immer wieder wird er weitertransportiert, sei es durch den Husten des Schrankes oder den Dampf der Teekanne. Einmal sogar knallt der Brief mit Schwung gegen einen Schreibtisch und landet auf einer modernen Zeitung. Er trifft natürlich auch den kleinen Häwelmann und lernt das Gedicht vom Knecht Ruprecht. Schließlich schleudert ihn die beherzte Briefwaage regelrecht in die Arme der Regentrude, die noch mit dem Feuermann kämpfen muss und den Brief mit ihrem Wasserschwall an seinen alten Platz befördert. Er ist wieder zuhause.

In dieser Woche wurde es ernst. Die Geschichten wurden im Klassenzimmer auf dem Computer geschrieben und ausgedruckt, damit die Kinder üben konnten. Einen Tag lang reisten sie zu Radio Enno nach Nordhausen, um die Texte unter fachkundiger Anleitung von Medienpädagogin Claudia Ehrhardt im Studio einzusprechen. Schon am Donnerstag konnten sie auf den Computern erstmals ihre eigenen Stimmen hören. Das sei schon komisch gewesen, erzählten die Viertklässler. Dann ging es noch um den Schnitt der Aufnahmen. Auch Geräusche haben sie mit Mikrofonen aufgenommen, die nun bei Radio Enno noch eingefügt werden und die Geschichte spannend unterlegen.

Natürlich ist das alles noch nicht endgültig fertig. Aber noch vor den Sommerferien wird die dann fix und fertige Geschichte auf die Audioguide-Geräte aufgespielt, die im Stormmuseum verbleiben. „Bis zu den Stormtagen wird es fertig sein“, ist Gideon Haut sicher. Auch sein Volontär Johannes Pilz hat kräftig mitgeholfen und den Kindern wichtige Tipps und Hinweise gegeben.

„Dieses Thüringer Projekt ist bundesweit einmalig“, sagt Martin Ritter von der Landesmedienanstalt. Es geht vor allem darum, kleinere Museen im Freistaat zu unterstützen, fügt Michael Grisko hinzu. Das Ziel sei, dass Audioguides entstehen, die von Kindern für ihre Altersgenossen gemacht werden. Was natürlich nicht hieße, dass sich die Erwachsenen das nicht anhören können. „Es ist vor allem eine coole Sprache, nicht der typische Museums-Sprech, bei dem Zahlen und Fakten heruntererzählt werden.“ Er freut sich über die großartige Partnerschaft mit der Landesmedienanstalt, die nicht nur das Handwerkszeug habe, sondern auch die richtigen Menschen zusammenbringen. Derzeit werde noch an einer Homepage gearbeitet, der fertige Audioguide wird nicht zuletzt auch auf der Website des Stormmuseums zum Download bereitgestellt.