Abfahrten auf Autobahn in Nordthüringen gesperrt

Bereits im Sommer vorigen Jahres wurden Fahrbahnbeläge an der A 38 in Nordthüringen erneuert.

Eichsfeld. Vom 11. bis 15. Oktober müssen Fahrer verschiedene Einschränkungen auf der A 38 zwischen Nordhausen und Heringen berücksichtigen.

Von Montag, 11. Oktober, bis Freitag, 15. Oktober, finden auf der Autobahn 38 in Richtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Heringen und Nordhausen-West Sanierungsarbeiten statt, heißt es von der Autobahn GmbH des Bundes. Hierzu werde der rechte Fahrstreifen in Form von Tagesbaustellen gesperrt, der Verkehr werde einstreifig über den linken Fahrstreifen an den Baustellen vorbeigeführt.

Zudem sind dieses Sperrungen vorgesehen: Am Montag, 11. Oktober, wird die Abfahrt Heringen (Umleitung über die Anschlussstellen Nordhausen und Berga), am 13. Oktober die Abfahrt Nordhausen (Umleitung über die Anschlussstellen Nordhausen-West und Heringen), am 14. Oktober der Parkplatz Kesselberg und am 15. Oktober die Abfahrt Nordhausen-West (Umleitung über die Anschlussstelle Nordhausen) gesperrt.