Abgestorbene Eschen werden gefällt

Die Stadt lässt durch ihre Forstarbeiter, die von Bauhofmitarbeitern unterstützt werden, abgestorbene Eschen an der Landstraße in Richtung Flinsberg, zwischen Iberg und Pferdebachtal, fällen. Die Arbeiten wurden nötig, da aufgrund des Eschentriebsterbens die Gefahr bestand, dass die Bäume auf die Straße stürzen. Frank Schörlitz und seine Kollegen müssen dafür Abschnittsweise eine Vollsperrung der Straße einrichten. Nach dem die Bäume gefällt sind, wird die Fahrbahn beräumt. Bereits in der vergangenen Wochen kam es zu den Fällarbeiten. Am Dienstag wurden diese fortgesetzt und sind beendet, wenn der gesamte Straßenabschnitt abgefahren ist.