Abkühlung mit dem Krengeljäger

Emilia Barthel aus Worbis freute sich am Freitag über eine Erfrischung am Krengeljägerbrunnen. Der Springbrunnen ist ein beliebter Aufenthaltsort. Vor allem im Sommer lockt die Wasserfontäne viele Worbiser und Gäste der Stadt an. Neben der Abkühlung sorgen immer wieder die wechselnden Höhen der Fontäne für zusätzlichen Spaß. Mit dabei ist stets das Maskottchen der Worbiser – der Krengeljäger. Auch am Wochenende werden Erfrischungen und Abkühlungen sehr gefragt sein. Der Deutsche Wetterdienst hat Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius angesagt.