Abrissarbeiten am Leinefelder Busbahnhof haben begonnen

Leinefelde. Die Abrissarbeiten des Leinefelder Busbahnhofes haben begonnen. Über ein Jahr wird gegenüber vom Bahnhof gebaut, um das gesamte Areal neu zu gestalten.

In Leinefelde haben Etiene Stengel (vorn) und seine Kollegen von der Firma Ernst & Herwig begonnen den Busbahnhof abzureißen. „Ob Elektrik, Wasseranschlüsse, Fenster oder Mauerwerk, alles muss zurückgebaut werden, um an die Schrauben und Muttern der Stahlkonstruktion heranzukommen“, so Polier Thomas Cheap. Die Umgestaltung des gesamten Areals soll bis zum Herbst 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten addieren sich auf 2,9 Millionen Euro und werden mit 1,9 Millionen Euro vom Land Thüringen gefördert.