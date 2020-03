Abschied von engagierter Ordensfrau

Sie war eine so liebenswerte, ruhige und stets souveräne Frau.“ So wie eine Küllstedterin Schwester Reinhilde Glöckner von den Dominikanerinnen beschreibt, dürften sie viele in Erinnerung haben. Am 20. Februar ist sie im Alter von 85 Jahren gestorben. Das Requiem wurde in Konzelebration von Pfarrer Richard Hentrich, Pfarrer Josef Jakobi und Pfarrer Lieblein, der wie Schwester Reinhilde aus Hambach stammt, in der Kapelle des Dominikanerklosters in Neustadt am Main gefeiert. Auf dem Friedhof in Neustadt fand sie ihre letzte Ruhe.

Reinhilde Glöckner wurde am 18. Juli 1934 in Hambach bei Schweinfurt als älteste von drei Töchtern von Adolf und Paulina Glöckner geboren. Früh war sie in der katholischen Jugendarbeit aktiv und viele Jahre als Jugendleiterin tätig. Sie erlernte zunächst einen kaufmännischen Beruf und arbeitete in einer Firma in Schweinfurt. Ende Juli 1957 trat sie in die Kongregation der Dominikanerinnen der heiligen Katharina von Siena von Oakford/Natal ein und legte am 2. Mai 1959 in Neustadt am Main ihre Erste Profess ab.

Als junge Ordensfraumit dem Schiff nach Swasiland

Danach ging es per Schiff für Schwester Reinhilde nach Swasiland/Südafrika. Das bedeutete Abschied von Familie und Freunden fürs Leben, denn vor dem Zweiten Vatikanum gab es keine Möglichkeit für Schwestern, auf Urlaub nach Hause zurückzukehren. Die jungen Frauen, die bis Ende der 1960er-Jahre eintraten, taten dies mit der klaren Absicht, für den Rest ihres Lebens in die südafrikanischen Missionen zu gehen.

Ihre Ausbildung als Lehrerin erhielt sie an der Universität von Pietermaritzburg. Anschließend war sie zehn Jahre Schulleiterin in Oakford. Zweimal wurde sie zur Rätin in die Kongregationsleitung gewählt.

Nach 33 Jahren verantwortungsvoller Arbeit in Afrika kam Schwester Reinhilde 1993 als Gemeindereferentin nach Küllstedt und war zugleich Frauenseelsorgerin im Eichsfeld. Der frühere Bischof Joachim Wanke schrieb im Juni 2000 zum Abschied: „Sie haben im Vertrauen auf Gottes Hilfe die Schritte gesetzt. Durch ihr gelebtes Glaubenszeugnis und ihre offene Art konnten Sie Menschen auf den Weg zu Gott führen und begleiten, Gemeinschaft stiften und damit Kirche vor Ort als lebendige Zelle und Heimat erfahrbar werden lassen. Sie haben sich in vielen Gemeinden des Eichsfeldes intensiv um die Frauen bemüht, Frauen- und Rentnerkreise gestärkt und Bibelkreise ins Leben gerufen… Man kann sagen, Sie sind den Eichsfeldern eine Eichsfelderin geworden!“

Der Altar im Klüschen Hagis. Das Mittelteil stammt aus dem Kloster Dießen. Foto: Hermann-Josef Montag

Schwester Reinhilde ist viele neue Wege gegangen: Vielen ist sie unvergessen als Walldürnwallfahrerin, sieben Mal war sie Teil der Wallfahrergemeinschaft. Eine großartige Verbindung zwischen ihr und dem Eichsfeld ist für alle sichtbar: der seit 2006 neue Altar im Klüschen Hagis stammt aus dem Kloster in Dießen und ist letztlich Schwester Reinhildes Bemühungen zu verdanken.

Nach ihrer Zeit im Eichsfeld führte der Lebensweg der Ordensfrau nach Dießen am Ammersee, wo sie zunächst das Amt der Priorin innehatte und anschließend in der Alten- und Krankenseelsorge tätig war. Seit 2018 war sie im Caritas-Seniorenzentrum St. Martin in Lohr am Main, hier konnte sie am 11. Mai 2019 ihr diamantenes Ordensjubiläum feiern. Nun hat sich ihr Lebenskreis vollendet. Wir nehmen voller Dankbarkeit und Schmerz Abschied von unserer lieben Schwester Reinhilde. Uns bleibt nur, Danke zu sagen: Danken wollen wir für alle Arbeit in den Gemeinden des Eichsfeldes, das persönliche Engagement in ihrem Einsatz für die Kirche und den Glauben, besonders aber auch für Ihre Wegbegleitung aller Gemeindemitglieder in so vielen unterschiedlichen Lebenssituationen.

Eva-Maria Montag ist Gemeindemitglied in Küllstedt